Mario Giordano contro Matteo Renzi: "Bullo da social, sul Mes non sei in grado di convincere il tuo premier"

19 ottobre 2020 a

a

a

Italia Viva conta come il due di picche. A nulla servono i continui richiami del suo leader, Matteo Renzi, affinché Giuseppe Conte e i suoi pronuncino il fatidico sì al Mes. Anzi, proprio nella serata di ieri, 18 ottobre, in occasione della presentazione del nuovo Dpcm, il premier è stato chiaro: niente prestito europeo se non ne abbiamo davvero bisogno.

"Sapete quanti sono gli immobili Inps lasciati vuoti?". Disastro italiano: perché Tridico se ne deve andare, ora

Un'uscita che ha mandato su tutte le furie anche Nicola Zingaretti e che ha fatto riflettere Mario Giordano: "Matteo Renzi e Luigi Marattin sul Mes sono molto convinti. - cinguetta il conduttore di Fuori dal Coro -. Fanno i bulli sui social. E convincono i loro ciechi fan. Peccato che non riescano a convincere il governo di cui fanno parte. Fossi in loro mi farei qualche domanda". Domande alle quali i sondaggi hanno già risposto: Iv è sparita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.