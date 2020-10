Giuseppe Conte, telefonata inaspettata a Chiara Ferragni e Fedez: "Aiutatemi a far indossare la mascherina"

19 ottobre 2020 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni no, o meglio, giusto qualche minuto. Ma Fedez e Chiara Ferragni sì. Succede con Giuseppe Conte che ha chiamato i leader dell'opposizione qualche minuto prima della conferenza sul nuovo Dpcm. Lo stesso premier che, a un giorno di distanza, ha alzato la cornetta per avvertire i coniugi più famosi d'Italia. Il presidente del Consiglio - nel pieno della seconda ondata da coronavirus - ha pensato bene di contattare il rapper e la influencer.

A raccontarlo è proprio il cantante: "Ragazzi, vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante - esordisce Instagram -. Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie per esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo della mascherina. Mi sto sforzando di trovare un modo per essere il più convincente possibile, anche se probabilmente non esiste". Altro che le comiche, dopo questo Conte ha davvero toccato il fondo.

