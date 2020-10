Simona Bonafè a Quarta repubblica, la frase infelice in diretta sugli "italiani imbecilli": la rivolta dei telespettatori

20 ottobre 2020 a

A distanza di una settimana, la battuta infelice di Simona Bonafè. parlamentare del Pd, a Quarta Repubblica da Nicola Porro fa ancora discutere. "Non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto non siano", ha spiegato l'ex renziana di ferro. Al di là del non essersi compresa del novero, il suo tentativo di difesa piuttosto goffo, alla Totò, ha fatto saltare sulla sedia più di un telespettatore. E anche Tony Damascelli, sul Giornale, la mette alla berlina: "Mi è tornata in mente la frase del principe De Curtis: Lei è un cretino, si informi. Può darsi che noi italiani siamo così cretini che nemmeno una parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostra imbecillità derivi proprio dal fatto di essere rappresentati da simili personaggi".

