Ilaria D'Amico, la morte della sorella Catia: "Se ne è andata in 5 mesi, a settembre ero con lei. Come è cambiata la mia vita"

20 ottobre 2020 a

a

a

"La morte di mia sorella mi ha reso più fragile", Ilaria D'Amico si confessa in un'intervista al settimanale F. La popolare conduttrice ha raccontato per la prima volta uno degli episodi più dolorosi della sua vita privata. "Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo - ha spiegato -. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei”. La D'Amico ha rivelato che la perdita della sorella l'ha portata anche a lasciare il giornalismo sportivo: "Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l‘urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi".

"Grave lutto, serve silenzio". Il dolore di Mara Venier, salta all'ultimo l'ospitata da Antonella Clerici

Il cambiamento però non ha investito solo il suo lavoro, ma anche molti altri aspetti della sua vita: "Oggi do meno importanza a come mi vesto. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”. E a proposito di famiglia, la giornalista ha fatto riferimento, poi, al suo compagno Gianluigi Buffon: "Sembrava che la nostra coppia desse fastidio. Eppure noi non abbiamo mai ostentato nulla. Ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere tutto privatamente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.