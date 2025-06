Buffon attacca Acerbi: il caso ora deflagra

La leggenda della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon si inserisce di prepotenza nella polemica tra Francesco Acerbi e Luciano Spalletti. Nonostante sia stato convocato dal ct, il difensore dell'Inter ha rifiutato la chiamata a Coverciano e si è levato qualche sassolino dalla scarpa proprio nei confronti del tecnico azzurro. Il portierone ha ricordato che anche a lui in passato è capitato di dover rappresentare l'Italia dopo una finale di Champions League persa. Ma lui, a differenza dell'interista, non si è mai tirato indietro.

"Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no a un qualcosa di ancora più grande che è l'Italia - ha spiegato Buffon ai microfoni di RaiSport -. Alla fine figure come me e come il ct, come gli allenatori e i dirigenti che ci sono stati prima, siamo qui, ma siamo caduchi. Per un periodo della nostra vita abbiamo l'onore di poter rappresentare l'Italia, ma quello che è imprescindibile è il valore unico della maglia azzurra - ha poi aggiunto -, il poter rappresentare il nostro movimento".