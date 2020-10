Andrea Scanzi, la Bmw parcheggiata su due posti per disabili: la foto, da Arezzo

20 ottobre 2020 a

Hai capito, Andrea Scanzi? L'immagine che potete vedere qui sotto, pubblicata dal primatonazionale.it , arriva da Arezzo e risale allo scorso venerdì, il 16 ottobre per la precisione. Nell'immagine si vede una rombante Bmw, che è l'auto della firma del Fatto Quotidiano, il fiero "vice" di Marco Travaglio. Bene, quell'auto era parcheggiata di fronte al civico 50 di via Montefalco della città toscana e occupava due posti auto riservati ai disabili. Bell'esempio, quello del "fustigatore" Scanzi. L'auto, ha confermato l'Aci, è intestata a "Scanzi Andrea", nato ad Arezzo, dove tutt'ora risiede. Un gesto da villani, a meno che Scanzi non possieda un contrassegno per persone disabili. L'umilissimo Scanzi, almeno questa volta, chiederà scusa?

