Marco Minniti a Tagadà, la velata accusa a Giuseppe Conte: "In Italia ci sono dei problemi coi telefoni"

“Le è arrivata una chiamata per chiederle di dare una mano?”. È l’interrogativo che Tiziana Panella ha posto a Marco Minniti durante il collegamento in diretta con Tagadà su La7. “No, ma so che ci sono problemi con i telefoni in Italia. Da questo punto di vista non drammatizzerei”, ha risposto ironicamente l’ex ministro dell’Interno facendo capire però che sarebbe stato a disposizione in qualsiasi momento. Ma, soprattutto, Minniti ha indirettamente confermato le accuse mosse da Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro il premier, che nonostante gli appelli (anche del Quirinale) non coinvolge le opposizioni nella gestione dell'emergenza coronavirus. A ridosso del varo del dpcm, infatti, i leader di Lega e Fratelli d'Italia avevano accusato il presidente del Consiglio, rivelando di aver ricevuto una sua sbrigativa chiamata a giochi fatti e soltanto a ridosso dello show di Conte in favor di telecamera. Insomma, anche Minniti conferma: il premier, col telefono (o meglio, col confronto), ha qualche problema.

Prima di questo botta e risposta con la Panella, Minniti aveva offerto un suggerimento al premier Giuseppe Conte, che oggi - mercoled' 21 ottobre - ha riferito in Senato sul Dpcm che è stato firmato domenica sera: “Credo che sia importante informare il Parlamento (anche se magari è meglio farlo prima di prendere i provvedimenti, ndr), ma soprattutto lo sarebbe la creazione di un tavolo permanente con i capigruppo di Camera e Senato sia della maggioranza che dell’opposizione. Lo facemmo per l’emergenza terrorismo, adesso c’è quella sanitaria - ha chiosato - che va affrontata insieme proprio come in quell’occasione”.

