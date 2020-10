Rocco Casalino conciato così, che imbarazzo per Conte e per l'Italia: Nuovo, una prima pagina che lascia basiti

21 ottobre 2020 a

Una prima pagina che imbarazza un poco Giuseppe Conte e, soprattutto, Rocco Casalino. Si tratta delle prima pagina di Nuovo, il settimanale di Riccardo Signoretti, che propone una foto del portavoce del premier ritratto così come potete vedere qui sotto. Cappuccio in testa e mascherina sotto al naso. Dunque, titolo in rima:" Caro Casalino, perché non copri bene anche il nasino?". Al fianco della foto, una seconda immagine, Conte e Casalino, ma in questo caso l'ex gieffino indossa il dispositivo come si deve: "Accanto a Giuseppe Conte si dimostra più ligio alle regole", sottolinea il settimanale. Insomma, appena Conte si distrae un attimo, Casalino si "lascia andare". Così come forse si è lasciato andare un po' troppo con quel cappuccio, più da rapper che da portavoce del presidente del Consiglio. Ma tant'è.

