Giorgia Meloni, solidarietà a Michele Barcaiuolo: "Siamo tutti con te", coordinatore FdI colpito da un masso in autostrada

"Scossa dalla notizia dell'incidente che ha coinvolto Michele Barcaiuolo, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna. Ora ricoverato in ospedale, ma con confortanti segnali di ripresa. Forza Michele, siamo tutti con te!". Questo il tweet di solidarietà di Giorgia Meloni a Michele Barcaiuolo. L’esponente di Fratelli d’Italia era in viaggio sulla A1, andava in direzione nord, quando l’auto su cui si trovava è stata colpita da un masso che si è staccato da uno dei giunti del manto autostradale, sollevato da un tir di passaggio che lo ha scagliato con forza sulla macchina. Il sasso ha colpito Barcaiuolo – che era seduto sul sedile del passeggero, in pieno volto, sfondando il parabrezza. Il leader di Fratelli d’Italia in Regione è stato in terapia intensiva.

