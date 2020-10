Guido Crosetto contro David Parenzo su Napoli: "Vuoi la guerra civile? Esci dalla tua prigione dorata"

24 ottobre 2020 a

a

a

"Bravo, ci mancavi anche tu a buttare altra benzina sul fuoco!". Guido Crosetto risponde a David Parenzo per le rime. Il conduttore della Zanzara, su Twitter, scrive di sentire "puzza di camorra" dietro la protesta di migliaia di persone in piazza a Napoli contro coprifuoco e lockdown minacciato dal governatore campano Vincenzo De Luca e il fondatore di Fratelli d'Italia non ci sta: "Tu e quelli che la pensano all’opposto di te state tifando perché gli scontri si facciano più violenti. Ma cosa volete, la guerra civile? Esci dalla prigione dorata dove vivi, respira l’aria in giro e poi butta acqua!", scrive Crosetto, invocando una "tregua" tra le tifoserie opposte, quelle del "modello Conte" e quelle della "dittatura sanitaria".

"Due arresti". Viminale, sospetto-bomba: "Chi c'è dietro la guerriglia di Napoli". De Luca e lockdown solo "una scusa"?

Una contrapposizione che minaccia solo di avvelenare un'aria già difficilmente respirabile. "Io, benzina sul fuoco? - gli chiede di rimando Parenzo -. Ma tu hai mai visto un commerciante uscire di casa con bombe carte? Non fare per forza quello che liscia il pelo alla protesta orribile di oggi. Fai il serio. Prigione dorata la mia? Vogliamo parlare della tua... amico mio!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.