Maria Giovanna Maglie su Napoli in rivolta contro De Luca: “Tattica infame del governo, i colpevoli sono a Palazzo Chigi”

Anche Maria Giovanna Maglie è intervenuta per commentare con un tweet quanto accaduto nella notte a Napoli, dove centinaia di persone si sono riversate in strada e sotto la sede della Regione Campania per protestare contro il coprifuoco e l’imminente lockdown. L’annuncio di Vincenzo De Luca - che ha parlato della serata come unico rimedio per evitare una tragedia - ha scatenato il panico tra i cittadini, la cui protesta inizialmente pacifica è però sfociata in guerriglia urbana condotta da mafiosi, estremisti e ultras che hanno rovinato il messaggio importante che si voleva originariamente trasmettere. Ovvero che non è giusto annunciare un lockdown senza dire anche in maniera chiara cosa si farà per chi perderà la sua fonte di reddito. “Che De Luca si meriti le proteste in Campania è sicuro”, ha esordito la Maglie che poi ha aggiunto: “Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutto sugli amministratori locali pure è fuori dubbio. I responsabili dell’impreparazione della seconda ondata stanno a Palazzo Chigi”.

