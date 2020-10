Guido Bertolaso contro Domenico Arcuri: "Da che pulpito parla? In estate non ha fatto nulla"

30 ottobre 2020 a

a

a

Guido Bertolaso fa un passo indietro e torna alla prima ondata: "A maggio mi collegai proprio da questo piazzale con lei - spiega l'ex direttore della Protezione civile a Gaia Tortora - e già le dissi che questo ospedale nelle Marche sarebbe stato utile per la seconda ondata". In diretta su Omnibus, La7, il fu commissario per l'emergenza in Lombardia rivendica il lavoro svolto. "Non voglio fare la Cassandra , ma il coronavirus si sta comportando come tutte le epidemie".

"Sciacquatevi la bocca". Sallusti fuori dai denti: Bertolaso e Fontana, come massacra Travaglio: "Gli interessi del padrino di turno"

Per Bertolaso la seconda ondata era scontata: "Al di là dei negazionisti e di chi si mette a scrivere libri - tuona in riferimento al ministro della Salute Roberto Speranza che ha scritto un libro mai pubblicato dal titolo "Perché guariremo" - il virus c'è". Poi la frecciatina a Domenico Arcuri: "Il commissario per l'emergenza Covid dice cose anche giuste, ma da che pulpito? Perché se non sbaglio il 18 di maggio un decreto legge stabiliva che dovessero essere forniti 5.500 posti letto di rianimazione in più, eppure il bando di gara è stato fatto a ottobre. Insomma, qui nessuno è perfetto. Anzi, in estate non è stato fatto nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.