Katia Follesa, l'ex di Zelig ha perso 20 chili: "Eccomi oggi". La foto in costume, insulti osceni: "Adesso che sei magra..."

L'abbiamo sempre vista nei panni di comica e intrattenitrice televisiva, adesso invece si mostra in una veste più intima. Stiamo parlando di Katia Follesa, che da quando ha perso quasi 20 chili è diventata il bersaglio degli hater sui social. C'è chi le ha addirittura detto che da "magra" non avrebbe fatto più ridere. "Non sono una che bada alle critiche, di solito. Sarà che non ne ricevo tantissime, ma andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male", ha confessato la conduttrice al Corriere della Sera.

La Follesa ha comunque voluto dare una spiegazione, dicendo che in realtà quello di adesso è il suo pesoforma, il suo peso di sempre. Infatti la sua forma fisica era cambiata solo dopo la gravidanza e lei era arrivata a pesare anche 70 chili. A chi l'ha attaccata sui social, la comica ha risposto: "Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. Quindi, essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene".

Katia Follesa ha raccontato che le prime critiche sono arrivate quando ha postato una sua foto in costume quest'estate: "Nei commenti mi hanno scritto che per essere dimagrita così avevo fatto sicuramente il bypass gastrico, che non era possibile e via dicendo". Poi ha aggiunto che a colpirla sono stati la ferocia e la sicurezza degli utenti che le facevano quei commenti: "Secondo me poi questi criticoni o leoni da tastiera sono solo persone ignoranti. Ma quando sono andati a colpire la mia professione allora ho detto, no". E infine: "La verità è che io resto io, anche con la taglia 40".

