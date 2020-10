Marco Travaglio, la bordata dell'ex Fatto Federico Mello: "Brutta cosa, il fanatismo". Nel mirino gli insulti del direttore a De Angelis

31 ottobre 2020 a

a

a

“Brutta cosa, il fanatismo”. Così Federico Mello, ex giornalista del Fatto Quotidiano, ha bacchettato Marco Travaglio, che oggi in prima pagina ha usato contro Alessandro De Angelis proprio quei “metodi da bastonatore per chi non la pensa come lui” che erano stati citati dal giornalista dell’Huffington Post durante una puntata di Otto e Mezzo su La7. “Oggi - ha scritto Mello in un tweet - De Angelis è stato subito accontentato: viene definito in prima pagina ‘pover’uomo’, ‘poveretto’, ‘incapace di intendere e di volere’, ‘pupazzo’. Brutta cosa, il fanatismo”. Ed effettivamente Travaglio nel suo editoriale non si è risparmiato contro l’avversario, che aveva accusato il Fatto di essere un giornale “di doppia morale e doppio standard, impegnato a bastonare chi è critico col governo”. “Se fosse un altro, partirebbe immediata la querela - sono le parole di scherno che Travaglio ha usato nei confronti di De Angelis - peraltro vinta in partenza. Ma, trattandosi di questo poveretto, sarebbe fatica sprecata: verrebbe subito archiviato per manifesta incapacità di intendere e di volere”.

"La menzogna del Fatto su Arcuri". Minzolini demolisce Travaglio e il suo "gazzettino ufficiale del governo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.