Salvini, la foto con cui sbugiarda la Lamorgese: "Migranti in fuga dalla guerra con sportina di supermercato italiano"

Non accennano a fermarsi gli sbarchi sulle nostre coste, nonostante l'emergenza coronavirus in corso e nonostante l'attentatore di Nizza sia giunto proprio dall'Italia. Un fatto che manda su tutte le furie Matteo Salvini che torna a sfogarsi su Twitter dove, con tanto di foto, denuncia: "Ancora Lampedusa. Visibilmente in fuga dalla guerra (!), con motore 8 cavalli (!!) e sportina di supermercato italiano (!!!). Una presa in giro continua. Dal governo tutto tace: lockdown per gli italiani, porti aperti a clandestini, magari potenziali terroristi. Applausi".

Gli offre un panino, il nigeriano la stupra. Orrore a Como, Salvini: "Perché la Lamorgese è una donna pericolosa"

Proprio in questi giorni il leader della Lega aveva chiesto da Luciana Lamorgese le dimissioni. La gestione dei flussi migratori si è dimostrata un flop, ma per tutta risposta il ministro degli Interni ha rinviato la richiesta al mittente.

