Selvaggia Lucarelli contro Giovanni Toti: "Anziani improduttivi? Conseguenza di un qualcosa tagliato male"

Selvaggia Lucarelli si accanisce ancora contro Giovanni Toti. Nonostante le scuse del governatore della Liguria per il tweet incriminato ("Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate"), la firma del Fatto mette il dito nella piaga. "Che il tweet di Giovanni Toti - verga sul quotidiano di Marco Travaglio - fosse l'inevitabile conseguenza di un qualcosa tagliato male, in effetti, era un sospetto che avevamo in tanti".

La Lucarelli, con un richiamo pesantissimo, fa riferimento alla giustificazione del leader di Cambiamo!. Toti ha infatti detto che il cinguettio non era alto che una frase estrapolata da un suo discorso. Ma evidentemente non basta alla penna del Fatto che prosegue: "Infine, fossi in Toti, io in Liguria mi preoccuperei dei più giovani. Penserei per esempio a isolare domiciliarmente il cinquantenne Matteo Bassetti, così da impedirgli di dire di nuovo: 'Questo è un paese di catastrofisti ma i numeri parlano chiaro: l'emergenza ospedaliera è finita' e di farsi selfie in ospedale con la mascherina al contrario". Insomma, la Lucarelli non si smentisce mai.

