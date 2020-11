Otto e Mezzo, strepitoso Alessandro Sallusti: "Dacci un ordine", la "supplica" con cui ridicolizza Giuseppe Conte

02 novembre 2020 a

a

a

No, Giuseppe Conte non sa più che pesci pigliare nella gestione dell'emergenza coronavirus. La pensa così anche Alessandro Sallusti, ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo in onda su La7, lunedì 2 novembre. Poche idee e ben confuse, per un premier che in Parlamento ha presentato un dpcm che, semplicemente, ancora non è stato scritto. E così Sallusti, per certo mai particolarmente "tenero" nei confronti del presunto avvocato del popolo, arriva al punto di "supplicarlo" di darci un ordine. Supplica che, ovviamente, nasconde una feroce critica. Interpellato dalla Gruber sui tentennamenti del premier, il direttore afferma: "Conte, dacci un ordine! Così aumenta soltanto lo stato di ansia del paese", conclude tranchant Sallusti.

"Questa è selezione della razza. Toti, conosci l'80enne Giovanni?". Sallusti a valanga sul governatore e la sua "idiozia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.