Marco Travaglio, autogol in prima pagina sul Fatto Quotidiano? "Se ne fregano", la conferma: Giuseppe Conte non può comandare

La vedi e ti colpisce, la prima pagina del Fatto Quotidiano di martedì 3 novembre. Già, perché il "gazzettino di Giuseppe Conte", diretto da Marco Travaglio, opta per un titolo di apertura che ci obbliga a qualche riflessione: "Le Regioni ignorano persino Mattarella". Il tema, va da sé, è il coronavirus e lo stallo sull'ultimo dpcm: lo scontro tra governo ed enti locali è furibondo, premier Conte decide di non decidere e dunque Sergio Mattarella telefona ai rappresentanti delle regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti chiedendo massima collaborazione. Fin qui, la cronaca dietro alla genesi del titolo, che nell'occhiello recita: "Molti 'governatori' se ne fregano delle zone rosse". E dopo la cronaca, le riflessioni. Al netto del fatto che è tutto da verificare il fatto che i "governatori" (con virgolette travagline di puro discredito) se ne freghino, se ne deduce che i governatori, per certo, "se ne fregano" di Giuseppe Conte. E anche in questo caso, il concetto di "se ne fregano" forse è impreciso. Forse un poco assolutorio per un premier che in ogni caso non viene ascoltato, seguito, creduto. E insomma, pur indirettamente, addirittura la prima pagina del Fatto di Travaglio sembra confermare che Conte in questo momento non può comandare. Non ha né il seguito necessario né la stoffa per farlo. Un autogol, per Marco Travaglio?

