Gennaro Migliore beccato a Napoli, compleanno vip senza distanze e mascherina. "Le regole anti-Covid non valgono per la sinistra?"

"Teatrino Covid". Il video condiviso da Radio Savana, account molto seguito tra i sovranisti di casa nostra su Twitter, rischia di crare un bel problema d'immagine al Pd. "Le regole valgono per tutti eccetto clandestini, vip e politici di sinistra", spiega il post molto caustico, come da tradizione. Il video ha un luogo e una data precise, "Napoli 31 ottobre". La scena: "Super festa in locale con vip di sinistra ed esponenti del centrosinistra". Mentre il giovane festeggiato ripreso dai telefonini scherza e ride dietro la torta, con momenti di panico per la mancanza di candela d'ordinanza, seduto sul divanetto si scorge Gennaro Migliore, deputato del Pd, insieme ad altri amici. "Tutti molto vicini senza mascherina!", sottolinea Radio Savana. Dettagli?

