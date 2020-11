Ilaria Capua a DiMartedì: "Vedo Bruno Vespa. Ecco, il coronavirus...". Gelo siderale in diretta

03 novembre 2020 a

"Vedo i dati e penso: è arrivato il temporale, in Italia e in Europa". Ilaria Capua, nell'ormai tradizionale collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, analizza la curva dei contagi da coronavirus e non cela la sua preoccupazione.

Quando la regia inquadra Bruno Vespa, ospite in studio, la virologa italiana di stanza a Miami, in Florida, ha un sussulto: "Vedo Bruno Vespa. Ecco, è come se fossimo sotto un attacco di vespe, è uno sciame che porta malattia e per alcune persone sono molto pericolose". E al conduttore di Porta a porta non resta che sorridere, con più di una punta di amarezza. Nessuno lo aveva mai paragonato a una pandemia.





