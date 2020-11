Guido Crosetto su Donald Trump: "Da solo contro tutti, senza coronavirus avrebbe stravinto"

04 novembre 2020 a

Tutto ancora in gioco. Negli Stati Uniti ce la si gioca all'ultimo voto. Ancora una volta, una clamorosa rimonta di Donald Trump su Joe Biden. Ed è già scontro tra i due: il secondo parla di brogli, il primo dice di viaggiare verso la vittoria. Ma tant'è. Una fotografia precisa di quanto accade negli States arriva di primissimo mattino su Twitter, in un cinguettio di Guido Crosetto, difficilisimo da smentire. "Una cosa è evidente, a questo punto - premette il gigante di FdI -: se non ci fosse stato il Covid, Trump avrebbe stravinto. Perché nessuno si aspettava una sfida così combattuta dopo la crisi dovuta la pandemia, con la maggioranza del GOP tiepido e una parte contro. Da solo, contro tutto e tutti, è ancora vivo", conclude Guido Crosetto.

