Alan Friedman, battutaccia su Melania Trump e retromarcia: "Confesso, una deplorevole caduta di stile"

05 novembre 2020 a

a

a

Alan Friedman fa mea culpa. Il giornalista americano, ospite a Omnibus su La7, viene incalzato da Alessandra Sardoni. "Hai definito Melania Trump ex moglie di Donald Trump, ci stai dando una notizia?" chiede la conduttrice. "No, la mia era una battuta - replica Friedman che trasuda poca simpatia per l'uscente presidente Usa da tutti i pori -. Tutti a New York, grazie al New York Times, sappiamo del contratto di Melania rinegoziato per rimanere sua moglie fino a novembre per avere un pagamento più elevato al divorzio". Poi però il dietrofront: "Questo è un gossip, lasciamo perdere. Confesso la mia deplorevole caduta di stile".

"Il vostro disprezzo significa che vincerà": Donald Trump ancora presidente, la sentenza di Vittorio Feltri

Ma Friedman rincara la dose: "Lasciamo stare che Trump è un fuorilegge, ma la metà degli americani non ha problemi ad avere un presidente che incita al razzismo", commenta picchiando duro riferendosi agli ultimi dati delle presidenziali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.