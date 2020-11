Franco Frattini contro Alan Friedman a L'aria che tira: "Io rispetto la democrazia", il politologo zittito a tempo record

04 novembre 2020 a

Mentre Donald Trump tenta la rimonta su Joe Biden, rimonta che veniva data per sostanzialmente impossibile, in tv, a Omnibus su La7, impazzava Alan Friedman, scatenato nel dare del "dittatore della Bielorussia" al presidente uscente e invitando a "pregare per la democrazia americana". Intervento scomposto, al quale replica in modo netto Franco Frattini, ex ministro degli Esteri con Berlusconi e oggi a capo di Sioi (Società italiana per l'organizzazione internazionale). Per l?italia e per l'Europa è sbagliato parteggiare per uno dei due candidati", ha premesso Frattini. Dunque, la bordata: "Non ho una visione di parte come Friedman, si deve rispettare il voto degli americani. C'è una grande rete mondiale che disprezza Trump", ha concluso. E provate a dargli torto.

