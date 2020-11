Gianluigi Paragone positivo al coronavirus: "Febbre, tosse e forti dolori. Mi è capitata una cosa strana"

07 novembre 2020 a

Anche Gianluigi Paragone positivo al coronavirus. "Ora sto bene - fa sapere all programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 - nonostante sia positivo al Covid da domenica scorsa. Ho rifatto il tampone lunedì e il risultato mi è arrivato martedì. La cosa strana è che lo avevo già fatto al Senato giovedì scorso ed era risultato negativo”.

Il leader di Italexit racconta di non essere asintomatico e di essere isolato da tutto e da tutti: “Ho avuto febbre, tosse e un dolore molto forte alla schiena per tutto lunedì, notte compresa. Sentivo delle fitte fortissime alle ginocchia e nei punti dove mi ero fatto male per l'incidente che ho avuto qualche mese fa”. Mistero invece sul luogo del contagio. L'ex grillino infatti fa sapere di essere stato attento a tutto, eppure...

