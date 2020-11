Matteo Bassetti a L'aria che tira: "C'è chi mi vede come il diavolo, costretto a farmi da parte". Il caso delle cravatte

10 novembre 2020 a

“La accusano di fare pubblicità alle cravatte, addirittura?”. Così Myrta Merlino si è rivolta stupita a Matteo Bassetti, che si è collegato in diretta su La7 con L’aria che tira. “Siamo alla follia pura - ha risposto il primario di infettivologia al San Martino di Genova - c’è qualcuno che pensa sia giusto speculare perché mi sono messo la cravatta di un negozio di Genova che ha donato 10mila euro all’ospedale. Mi sembra il minimo riconoscimento nei confronti di chi ha fatto bene per la nostra azienda. Sono molto arrabbiato con la mia città, con una parte politica della mia città che mi ha strumentalizzato”. La rabbia e la delusione di Bassetti erano palesi già dal momento in cui la Merlino ha tirato fuori l’argomento delle cravatte, con il professore che ha alzato gli occhi al cielo e scosso la testa prima ancora di rispondere. “Purtroppo c’è una parte politica nel nostro paese che vede il sottoscritto come il diavolo e io non so cosa farci. Mi farò da parte, così forse saranno più contenti”, ha concluso Bassetti.

