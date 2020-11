Silvio Berlusconi a DiMartedì: "Coronavirus tremendo, non pensavo di farcela". La telefonata che emoziona Ilaria Capua

11 novembre 2020 a

"Una graditissima telefonata". Giovanni Floris annuncia così a DiMartedì l'intervento in diretta di Silvio Berlusconi. "Come sta oggi, presidente?", chiede al leader di Forza Italia, colpito dal coronavirus in agosto. "Ora sto meglio, i sintomi stanno sparendo ma è stata una delle più sofferte esperienza della mia vita, è una malattia tremenda".

"I primi tre giorni sono stati difficilissimi da superare, francamente non credevo di farcela". Poi un pensiero per la virologa Ilaria Capua, che l'ha appena finito di elogiare per "l'importante testimonianza" nella battaglia al Covid. "La professoressa fa onore all'Italia nel mondo. La sua lontananza da Roma, comprensibile reazione alle calunnie che ha dovuto subire, impoverisce il nostro Paese. Torni presto". E la Capua sorride, commossa.





