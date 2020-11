Cartabianca, Bruno Vespa e la lezione a Giuseppe Conte e medici di base: "Se facessero fino in fondo il loro lavoro, le persone rimarrebbero a casa"

11 novembre 2020 a

a

a

A Cartabianca, nella puntata di martedì 10 novembre, ospite anche Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta non ci è andato per il sottile: "Se tutti i medici di base facessero fino in fondo il loro lavoro - tuona di fronte a Bianca Berlinguer - molte persone resterebbero a casa, verrebbero tranquillizzate e sarebbero curate al telefono senza il bisogno di affollare i pronto soccorso". È questa infatti una delle difficoltà che i pronto soccorso devono affrontare ogni giorno della pandemia.

Ma non è finita qui perché il giornalista dà l'ennesima lezione a Giuseppe Conte e giallorossi sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Le chiusure? Io andrei addirittura per province e non per regioni, penso ad esempio a molte zone della Lombardia che hanno indici di contagio molto più basse rispetto ad altre." Insomma, addio ai colori che dividono le regioni a seconda della situazione sanitaria che vantano.

