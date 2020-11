Coronavirus, Edward Luttwak a DiMartedì: "Nel passato dell'umanità lo avrebbero lasciato correre. Ma oggi il focus mediatico..."

11 novembre 2020 a

Edward Luttwak non ha dubbi: il coronavirus si è comportato ovunque in modo uguale. "Prima di venire in studio ho visto una statistica sulla mortalità per centomila - ha esordito l'economista nella puntata di martedì 10 novembre di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 -. Tutti i Paesi hanno numeri simili, hanno seguito politiche differenti e hanno avuto lo stesso risultato". Chi prima e chi dopo, tutti hanno dovuto fare i conti con un momento emergenziale.

"L'unica differenza - mette però le mani avanti nello studio di Giovanni Floris - è che alcuni Paesi hanno avuto più morti a marzo, altri a giugno o aprile. La verità è che nel passato dell'umanità, una cosa di questo genere arrivava e passava. Il focus mediatico ha obbligato queste politiche di controllo che hanno avuto solo un risultato positivo: limitare le entrate negli ospedali". Poi la frecciatina a chi criticava Donald Trump: "Hanno detto che era il peggior governatore", eppure le cifre sono in linea con tutte le altre nazioni, rimarca e conclude Luttwak.

