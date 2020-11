Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Gino Strada in Calabria? Avanti così, cialtrone"

11 novembre 2020 a

Tutta la rabbia di Maria Giovanna Maglie contro il governo e, in particolare, contro Giuseppe Conte per la disastrosa gestione dell'emergenza coronavirus, soprattutto in Calabria. Si pensi alle dimissioni del commissario Cotticelli, quello che "non sapevo" di dover fare il piano per l'emergenza, e la nomina del "no-mask" Zuccatelli. Ora, spunta un terzo nome: quello di Gino Strada, di cui si è parlato molto nelle ultime ore. Potrebbe essere lui il nuovo commissario per l'emergenza calabrese, col record di un doppio avvicendamento in poche ore. E lo stesso Conte ha confermato in un'intervista a La Stampa che la possibilità di nominare mister Emergency sia sul tavolo. Ed è questo a scatenare la rabbia della Maglie, che prende la mira e apre il fuoco su Twitter: "Mi raccomando, avanti così Giuseppi, dopo le ultime scelte disastrose di commissario alla sanità, ora metteteci riparo brillantemente: Gino Strada in Calabria. Cilatroni". Poche ma pesantissime parole, quelle della Maglie.

