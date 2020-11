Selvaggia Lucarelli, il duro attacco a Matteo Bassetti: "Meglio tacere, non dire minch*** e non farti vedere a Milano"

11 novembre 2020 a

Un'intera paginata dedicata a Matteo Bassetti. O meglio, alle critiche di Selvaggia Lucarelli nei confronti del direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova. "Non bastavano la malattia, la sanità in crisi, l'economia paralizzata - verga l'opinionista sulle colonne del Fatto Quotidiano - ora il professor Matteo Bassetti minaccia di andar via da Genova perché è offeso, i genovesi lo trattano male. Quanta irriconoscenza".

Nel mirino della firma del quotidiano di Marco Travaglio il pensiero dell'esperto sul coronavirus. Bassetti infatti è tra quei professionisti che ha tentato di frenare gli allarmismi, riportando niente di più di quello che vedeva nel nosocomio dove lavora. Eppure non basta. "Non so - commenta ironica la Lucarelli - perché questi genovesi non siano grati al talento ai confini del divinatorio del grande Professor Bassetti. Nel dubbio - prosegue senza pietà - durante una pandemia meglio tacere che dire minc***e".

Ma non è finita qui perché alla scrittrice non va giù neppure la nomina di Bassetti coordinatore della gestione dei pazienti Covid da parte del Ministero della Salute. "Mi pare giusto - conclude -. Vuoi non premiare chi il 23 agosto, con commovente, impressionante lungimiranza, diceva: 'Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa. Dopo la carica virale ridotta, ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato!'?". Poi il provocatorio appello: "Se solo mi facesse la cortesia di non venire a Milano, ecco, gli sarei grata. Mica per altro. Abbiamo già Gallera, Fontana, Zangrillo e la zona rossa. Direi che a sciagure siamo già a posto così, grazie". Insomma, la Lucarelli non risparmia nessuno.

