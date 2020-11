Peter Gomez, starnuto a L'aria che tira: attimi di gelo in studio, e Myrta Merlino "se la cava" così

12 novembre 2020 a

a

a

Starnutire al tempo del coronavirus può essere compromettente, imbarazzante: è accaduto un po' a tutti di farlo e di sentirsi osservati. Ed è successo anche a Peter Gomez, il direttore del fattoquotidiano.it, che ha starnutito, appunto, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. E lo ha fatto portandosi il gomito alla bocca, così come ci suggeriscono da mesi gli esperti. Dopo lo starnuto, momenti di imbarazzo in studio. Poi Myrta Merlino ha rotto il ghiaccio: "Bravo Peter, col gomito, come piace a me". Risata di Gomez, il quale replica: "Ho fatto il tampone ieri". E la Merlino: "Vai, anch'io ormai li faccio a rotta di collo, tra positivi e contatti". Dura, durissima la vita al tempo del Covid.

Morire di fame o di coronavirus? "Le ragioni della rimonta di Trump", l'affondo di Peter Gomez: premier Conte cosa ne pensa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.