Silvio Berlusconi, non solo Fabio Fazio: "Lo ha rifatto", Dagospia rivela una pesantissima telefonata in tv

Silvio Berlusconi? “Ormai è un format”. Parola di Giuseppe Candela, che in un flash su Dagospia ha dato notizia della presenza in remoto del Cav anche nella puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda martedì prossimo, in seconda serata su Canale 5. Il leader di Forza Italia è riapparso in tv, anche se solo con la voce, per la prima volta dopo il coronavirus la scorsa domenica, quando ha telefonato a Fabio Fazio in diretta a Che tempo che fa. Poi il bis lo ha concesso a Giovanni Floris, che lo ha introdotto a DiMartedì parlando di una “graditissima telefonata”: quella appunto di Berlusconi, che è diventato un punto di riferimento anche per far comprendere la serietà del Covid a chi ancora non si arrende all’evidenza. Il Cav ha infatti rischiato grosso: “È stata una delle più sofferte esperienze della mia vita, è una malattia tremenda”, ha dichiarato da Floris.

