Paolo Liguori a Stasera Italia ribalta Conte: "Non l'hanno votato neanche i parenti, chi è la vera opposizione in Italia"

13 novembre 2020

"Fate attenzione, perché i vostri oppositori non sono Matteo Salvini o Giorgia Meloni". Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, avverte Giuseppe Conte e gli esponenti del governo: la vera opposizione è quella dei governatori. "Hanno preso un sacco di voti e in nome di un consenso popolare enorme verranno a chiedervi conto e vi diranno: vogliamo decidere insieme a voi".





"Così è stato con De Luca, così con Emiliano, così con Zaia - prosegue Liguori -. E d'altra parte sono anche gli ultimi che hanno ottenuto quel consenso popolare che è la base della democrazia. Tutto il resto non è stato eletto da nessuno, il governo si è rimesso in piedi due o tre volte e Conte non è stato votato neppure dai parenti più stretti, né nella prima né nella seconda parte".

