Annalisa Chirico contro "don" Giuseppe Conte: "Governate, per le omelie andiamo in chiesa"

Di Giuseppe Conte, Annalisa Chirico non ne può più. E da tempo. Sempre molto critica nei confronti del premier, sia da un punto di vista comunicativo sia per la gestione dell'emergenza coronavirus sotto ogni aspetto, ora la firma de Il Foglio punta il dito per le ultime parole del presidente del Consiglio. Per la sua comunicazione, insomma, giudicata "paternalista". Inadeguata. Su Twitter, infatti, la Chirico cinguetta: "Che il premier Conte si premuri di insegnarci il senso del Natale (Raccoglimento spirituale, piano con lo shopping e pochi parenti) la dice lunga sul paternalismo dei tempi che viviamo. Governate, per le omelie andiamo in chiesa", chiude un tagliente cinguettio, a cui aggiunge l'hashtag "Don Conte". Cala il sipario.

