Piero Angela a TvTalk: "Il vaccino Pfizer? Bella notizia, ma non è così che procede la scienza"

14 novembre 2020 a

a

a

In questi giorni, dopo l'annuncio di Pfizer sul vaccino efficace "al 90%" contro il coronavirus, sono fioriti alcuni dubbi. Per esempio, anche per il fatto che l'ad del gruppo ha venduto nel giorno dell'annuncio azioni per quasi 6 milioni di dollari: tempismo sospetto, insomma. E ancora: hanno atteso la sconfitta di Donald Trump per comunicare l'efficacia del siero? Si tratta di congetture, certo. Ma Piero Angela va oltre, le sue non sono congetture, ma riflessioni di un esperto. Riflessioni a cui si presta a Tv Talk, il programma di Rai 3 dove era ospite in collegamento. E dove fa notare: "Bella la notizia del vaccino, ma non è così che procede la scienza. La comunità scientifica lavora con le pubblicazioni sulle riviste, con con la corsa a chi arriva prima", conclude Piero Angela. Insomma, un modus-operandi, quello di Pfizer, che non gli è piaciuto molto.

"Io faccio pure schifo, ma non c'entro niente". Un terremoto: la frase rubata ad Arcuri con cui viene fatto a pezzi Roberto Speranza

"Il vaccino Pfizer è una bufala?". Strano giro di soldi e buchi nello studio: lo scoop di Franco Bechis, drammatici sospetti sulla farsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.