Bruno Vespa, lo schiaffo ai catastrofisti del coronavirus: "Entro primavera", tutto con una foto

14 novembre 2020 a

a

a

Tra chi non soffia sul fuoco del catastrofismo al tempo del coronavirus c'è Bruno Vespa, piuttosto critico sulla gestione dell'emergenza da parte del governo e molto sensibile ai gravissimi disagi economici che comportano le chiusure. E il conduttore di Porta a Porta rilancia un messaggio di speranza su Twitter, dove condivide l'ultima prima pagina del The Economist, dedicata al vaccino che potrebbe permetterci di superare la pandemia. "Vorrei condividere con voi questa bella copertina dell'Economist. Improvvisamente, la speranza - traduce il titolo -. Teniamo duro qualche settimana, prendiamoci un buon Natale senza eccessi, poi entro la primavera la speranza diventerà certezza per tutti", conclude Bruno Vespa, sempre più ottimista.

"Dittatura del virus". Bruno Vespa, il più inquietante degli scenari: ecco a cosa ci porterà la "ricetta" di premier Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.