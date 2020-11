Fabio Fazio e Vincenzo De Luca, gelo a Che tempo che fa: "Mi dia una benedizione". "Ma scherza? Ancora non ho capito"

16 novembre 2020 a

"Ma scherza?". Fabio Fazio è spiazzato dalla richiesta di Vincenzo De Luca, vulcanico governatore Pd della Campania ormai ospite fisso a Che tempo che fa. Lo sceriffo si congeda in modo particolare: "Mi dia una benedizione perché ha capito in che contesto lavoro". Il padrone di casa balbetta poi con insolitamente velenosa prontezza replica: "La do in quanto Fra Tuck a Robin Hood o a Sir Biss? Non ho ancora capito qual è il suo ruolo, lo capiremo nelle prossime puntate. Intanto benedico".

Dopo qualche secondo di silenzio, il governatore ribatte prendendo con grande serietà la battuta dell'abatino Fazio, che stava già declamando la formula latina In nomine patris... "Il mio è un ruolo semplice, di un uomo libero che non ha padroni e che cerca di fare il proprio dovere per tutelare la propria comunità, punto". Amen.

