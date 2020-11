Luciana Littizzetto a Che tempo che fa imita Giuseppe Conte: "Ma sta andando a cag***?". Gelo da Fazio

16 novembre 2020 a

"Ma sta andando a ca***?". Luciana Littizzetto non può dirlo, e nemmeno Fabio Fazio, ma il senso del sapido siparietto su Giuseppe Conte a Che tempo che fa è tutto qui. La comica torinese fa un indovinello al padrone di casa: "Chi sono?", domanda mentre cammina a testa bassa avanti e indietro. "Ma è impazzita?", non nasconde lo sconcerto Fazio. "Sono Conte", risponde la Littizzetto. "Ma è vero! Corre sempre!", ha un illuminazione il conduttore.

Il riferimento è ai servizi dei tg sul premier, ripreso sempre trafelato e in gran movimento. "Non si capisce dove cacchio vada, o qual è l'urgenza? O ha fumato la sigaretta e ha bevuto il caffè e allora sente un'urgenza, o sente una voce dentro che lo manda e lui si incammina...". Quindi la conclusione ancora più perfida: "Sembra che abbia tutta questa fretta poi per fare una cosa ci mette 3 mesi. Speriamo che non mettano la cera, sennò con quell'abbrivio lì...".

