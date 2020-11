Maria Giovanna Maglie e il disastro Calabria: "Inviare il curriculum, il Covid aspetta". Gaudio e Gino Strada, il disastro del governo"

17 novembre 2020 a

a

a

Ridere per non piangere. Maria Giovanna Maglie, su Twitter, commenta con amarissimo sarcasmo il caos del governo in Calabria. Ricapitolando. Nel giro di poco più di pochi giorni abbiamo registrato il siluramento del commissario alla Sanità Saverio Cotticelli, che in un'intervista tv aveva confessato di non sapere di dover predisporre un piano anti-Covid per la regione. La nomina di Giuseppe Zuccatelli, contestatissima perché sospettata di essere motivata solo su basi politiche (è di LeU, come il ministro della Salute Roberto Speranza). Quindi spuntano vari video in cui Zuccotelli appare come un negazionista del virus o giù di lì, non il massimo dell'opportunità.

"Io non condivido". Sallusti parla di Gino Strada e si sente questa voce, un non richiesto fuoricampo dalla Gruber

Lunedì, doppio colpo di scena: Zuccatelli viene "dimesso", al suo posto il governo nomina Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, con Gino Strada (caldeggiato dal M5s) come collaboratore esterno. In serata, si scopre che Gaudio è indagato e il fondatore di Emergency frena, non volendo fare né il vice né la figurina per nessuno. E alla Maglie non resta che commentare, laconica: "Cercasi commissario straordinario alla sanità per la Calabria. Gradita esperienza in paesi del primo mondo, no indagini in corso. Inviare curriculum senza fretta, tanto il Covid aspetta". Magari fosse vero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.