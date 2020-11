Eugenio Gaudio, Paolo Liguori a Stasera Italia: "Ha fatto un passo indietro perché ha già visto il linciaggio"

17 novembre 2020 a

Eugenio Gaudio ha detto no alla nomina come commissario alla Sanità in Calabria. Il motivo? Sua moglie non vuole andare a vivere a Catanzaro. Ma per Paolo Liguori, interpellato da Barbara Palombelli a Stasera Italia, c'è un'altra ragione. "Io lo capisco, Gaudio ha fatto un passo indietro perché ha già visto il linciaggio". Il rettore de La Sapienza è infatti indagato per "concorso in turbativa", anche se le indiscrezioni dalla Procura parlano di archiviazione.

Una notizia, per il direttore di Tgcom, che può agevolare Nino Spirlì (presidente facente funzioni della Calabria) a chiedere che la sua regione non venga commissariata: "Non ce n'è bisogno, la Calabria è Italia, non serve", è dello stesso parere Liguori.

