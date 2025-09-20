Paolo Liguori, "banditi": furia contro Tridico, lo scandalo del video

Questa non è semplicemente l'ultima delle tante "gaffe" di Pasquale Tridico, ma una vera e propria bomba sporca gettata sulla campagna elettorale per le regionali in Calabria. Il candidato governatore del Movimento 5 Stelle, appoggiato anche dal Pd e da Avs, nella sfida al governatore uscente Roberto Occhiuto, dato in vantaggio da tutti i sondaggi, ha pensato bene di utilizzare un video in cui Paolo Liguori, celebre giornalista Mediaset e direttore di Tgcom24, si scusa con Tridico per la questione del suo stipendio all'Inps. "Se c'è una cosa che voglio sentirmi dire dai calabresi è: 'Mi fido di te' - scrive Tridico su Instagram, in calce al video di Liguori -. Ed è proprio questa fiducia che i miei avversari cercano di sporcare, gettando fango sulla mia gestione dell'Inps e perfino sullo stipendio da presidente. Potrei spiegare ancora una volta la verità, ma preferisco lasciare la parola a chi tempo fa ha avuto l'onestà di chiedermi scusa pubblicamente dopo aver diffuso accuse false: grazie a Paolo Liguori". Il video però risale a 5 anni fa, Tridico non lo specifica (scrive un nebuloso "tempo fa") e risulta decontestualizzato. Le "scuse" di Liguori sembrano attuali, quasi un sostegno alla sua corsa politica attuale. Per questo la reazione dello stesso direttore Liguori, intervistato dal Corriere della Calabria, è furibonda.

"Questa è una fake - attacca subito l'ex direttore di Studio Aperto -, è l'equivalente dei video fasulli con richiami sessuali. Questa ha richiamo politico ma è una evidente strumentalizzazione di un video fatto 5 anni, per motivi ben diversi, sulla persona Tridico e non sul Tridico candidato alla Regione Calabria". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasquale Tridico (@pasquale.tridico) "In quel momento - ricorda Liguori - Tridico era presidente dell'Inps, c'era stata su Tgcom una imprecisione che io ho pensato di rettificare perché io non avevo nulla di personale contro di lui. Ma non c'entra nulla, propria nulla con l'endorsement in queste elezioni".

