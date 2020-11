Iva Zanicchi e il coronavirus a Fuori dal coro: "Mio fratello ancora grave all'ospedale, voglio donare il plasma"

18 novembre 2020 a

a

a

"Voglio dare il mio plasma". Iva Zanicchi, appena guarita dal coronavirus e uscita dall'ospedale, lancia un messaggio commovente all'Italia nel pieno della seconda ondata di Covid. "Ho dato la mia disponibilità per il plasma, ora devono valutare se sono idonea", spiega a Fuori dal coro la cantante ed ex europarlamentare berlusconiana, 80 anni. "Lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora un fratello all'ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa".

"Sono in crisi". Dramma Iva Zanicchi, peggioramento-Covid: ecco le sue condizioni

"Come stai?", le chiede Mario Giordano. "Abbastanza bene, ma sono un calzino rovesciato, un sacco vuoto ma mi riprenderò". "Ho passato brutti momenti, tutte le fasi - ricorda -: prima dolori tremendi alle ossa, poi una bronchite, poi la polmonite bilaterale, poi ho messo l'ossigeno. Ma c'era chi stava molto molto peggio di me".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.