Matteo Bassetti alla Chirico: "Zingaretti? Proprio no, non ci vado d'accordo, non lo capisco nemmeno"

"Zingaretti? Mi faccia un'altra domanda". Matteo Bassetti, intervistato da Annalisa Chirico per il sito LaChirico della giornalista, è in imbarazzo quando deve rispondere su cosa pensi di Nicola Zingaretti. Il direttore della Clinica Malattie Infettive all’Ospedale San Martino di Genova parla anche di politica e di politici, senza tabù. "Non bado a destra o a sinistra, guardo alle persone. Io sono un liberale". In passato, in Liguria, ha votato per Matteo Renzi e poi per Giovanni Toti. E oggi? "Matteo Salvini dice cose di buon senso, lo stimo ma stimo tanti anche politici di altri schieramenti".

"Matteo Bassetti non lo vogliamo": una lettera a Speranza per farlo fuori, l'ultima inspiegabile crociata

Fuori i nomi: "Il sottosegretario Pierpaolo Sileri, una persona talmente perbene che va ben oltre l'arco costituzionale, ma anche Sandra Zampa e il ministro Francesco Boccia". "E Zingaretti?", incalza la Chirico con un tocco di sadismo. "No, no, Zingaretti... no, proprio no", balbetta Bassetti per non andarci troppo pesante. "Non ci vado proprio d’accordo, non capisco neanche bene il suo modo di fare comunicazione, non lo comprendo".

