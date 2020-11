Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci demolita da Flavio Briatore: "Soltanto balle", matrimonio stracciato. Per lei si mette malissimo

18 novembre 2020 a

Una smentita in tempo record. Flavio Briatore nega quanto dichiarato da Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Qui l'ex moglie dell'imprenditore, coinquilina del programma di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini, aveva detto che Briatore in tempo di lockdown le aveva chiesto di risposarsi. "Una fake news", la liquidata il diretto interessato raggiunto dal settimanale Chi diretto proprio da Signorini.

Eppure la verità non è data sapersi e c'è addirittura chi crede alla Gregoraci. La showgirl, infatti, durante la diretta aveva già ribadito e dunque confermato la soffiata fatta ai suoi compagni del Gf. Non solo, perché proprio sul matrimonio aleggia anche il presunto contratto che i due avrebbero firmato dopo la separazione e che avrebbe costretto la Gregoraci a non farsi vedere pubblicamente con altri uomini. Anche in questo caso si tratta di gossip, nulla di ufficiale.

