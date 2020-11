Mattino 5, Federica Panicucci su Elisabetta Gregoraci: "Perché non viene nessuno? 'Impegni lavorativi'", un caso strano

17 novembre 2020 a

Tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello il rapporto al Grande Fratello Vip è al minimo storico, dopo l’ex moglie di Flavio Briatore ha scoperto dello scivolone della modella brasiliana. “Sei gelosa, un marito benestante non è una colpa”, si è difesa giustamente la Gregoraci, che comunque checché ne dica la Mello è stata con Briatore per tredici anni e ci ha fatto un figlio insieme, non proprio roba da poco. A Mattino 5 Arianna David ha difeso la sua amica Elisabetta e ha svelato un piccolo retroscena: “Le avevo detto di stare attenta a Dayane”. La quale effettivamente si sta rivelando una concorrente molto controversa, ma che allo stesso tempo piace ad un certo tipo di pubblico da reality che vuole vedere le dinamiche conflittuali che lei riesce a creare all’interno della casa. Inoltre Arianna David ha chiesto a Federica Panicucci come mai in trasmissione non viene mai nessuno a parlare in favore della Gregoraci, oltre a lei: “La gente è umorale, va dove tira il vento. Mai una volta che venga sua sorella, a dirmi qualcosa, a farmela conoscere meglio”. La conduttrice di Mattino 5 ha risposto così: “Abbiamo contattato tutti, ma ci hanno detto di avere impegni lavorativi”.

