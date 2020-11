Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: piange per l'offesa di Dayane Mello su Flavio Briatore

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

Si ride e si piange. Al GrandeFratello Vip è festival dei sentimenti. Così anche a Elisabetta Gregoraci tocca asciugare le lacrime. Ci pensa Andrea Zelletta a consolarla. Dayane Mello, nei giorni scorsi, ha attaccato Elisabetta dicendo che ha fatto qualcosa soltanto grazie a Flavio Briatore. Lei ha replicato. Ma poi è scoppiata a piangere.

"Ascoltami, io sono fatta così, se penso che una cosa che fai è sbagliata te lo dico. Infatti a te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui. Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto tu mi hanno molto colpita. – ha continuato la Gregoraci –. Non me lo aspettavo, se me lo avessero detto altri ok, ma tu no. Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi stavi vicina. Poi però sei andata a sparlare di me alle spalle. Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante”.

