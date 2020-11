Coronavirus, tutti gli errori commessi: il confronto tra Raffaele Di Monda e la dottoressa Cristina Mussini

17 novembre 2020 a

«Quali errori sono stati commessi? Le terapie funzionano?». Saranno queste alcune delle domande intorno alle quali ci si interrogherà nel corso del dibattito dal titolo “Covid-19 a dieci mesi dalla prima ondata” promosso dallo studio legale Di Monda&partners e in programma il 26 novembre alle 14.30 sulla pagina Facebook dello studio legale. Parteciperanno l’avvocato Raffaele Di Monda e la direttrice della Clinica di Malattie infettive del Policlinico di Modena Cristina Mussini.



«Il nostro incontro intende essere una sorta di bilancio su quanto è stato fatto dalle istituzioni locali e nazionali a dieci mesi dall’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Coronavirus - spiega Di Monda - per invitare Governo e Regioni alla riflessione su un sistema sanitario che, ancora una volta, si trova a fronteggiare in condizioni a quanto pare inadeguate una nuova ondata della pandemia».

