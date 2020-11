Le Iene, durissimo attacco della virologa Antonella Viola: "Pseudo giornalisti, siete pericolosi"

18 novembre 2020 a

a

a

Ci va giù pesante Antonella Viola. L'immunologa si è scagliata contro un servizio de Le Iene - il programma di Italia 1 - sul plasma iperimmune, accusando il programma di aver "distrutto il metodo scientifico in pochi minuti". La tecnica in questione, che consiste nell'utilizzo di plasma iperimmune, ottenuto dal sangue dei pazienti guariti, è radicata da oltre un secolo. E adesso alcuni ospedali la stanno usando anche per combattere il Covid-19. Ma la dottoressa ha ricordato che non ci sono studi scientifici che possano provare la sua efficacia in questo caso. "Ricordiamo che questi pseudo-giornalisti (Le Iene) sono gli stessi che anni fa proposero analoghi servizi a dimostrazione (secondo i loro canoni) che Stamina, la terapia-truffa di Vannoni, funzionava. E misero alla gogna uno scienziato di grandissima reputazione e serietà come Paolo Bianco - ha scritto l'immunologa su Facebook -. In modo analogo, nel servizio sul plasma, il bersaglio è Roberto Burioni, che rappresenta tutta quella classe di esperti che prima di dire che un farmaco o una terapia funziona chiedono le prove".

In quelle pagine, la menzogna per cui il libro di Roberto Speranza è stato ritirato prima di uscire: scoop delle "Iene", ora si capisce tutto

La dottoressa ha spiegato che non bisogna saltare subito alle conclusioni quando si parla di salute: "In linea di principio, il plasma iperimmune potrebbe funzionare, ma anche no. Questo perché ci sono moltissime variabili in gioco, come la concentrazione di anticorpi neutralizzanti nel plasma donato, la concentrazione di anticorpi nel sangue del paziente, lo stato infiammatorio/immunitario del paziente, la tempistica e il dosaggio di somministrazione, lo stadio della malattia". Infine Antonella Viola lancia un monito: "Un servizio come quello trasmesso da Le Iene è molto pericoloso: prima di tutto mina le basi della ricerca scientifica basata sulle prove; poi genera aspettative e dubbi nella popolazione. La raccomandazione ai pazienti e ai loro familiari è di non cadere in queste trappole che hanno come unico scopo quello di fare audience e polemica". L'immunologa spiega, infine, che chi cerca scorciatoie non fa altro che danneggiare la salute pubblica e mettere tutti in pericolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.