David Parenzo, Myrta Merlino molla il programma? Per lui una rovinosa beffa: quella voce, dalle sacre stanze de La7

18 novembre 2020 a

a

a

Domenica scorsa, su La7, Myrta Merlino ha esordito con la sua ultima scommessa: L'aria di domenica, una sorta di spin-off de L'aria che tira con cui entra in competizione con Lucia Annunziata e Mara Venier. Prima di iniziare, la conduttrice aveva reso pubblico il disappunto del suo compagno, Marco Tardelli, che già prima del nuovo impegno le rimproverava di non frasi mai vedere. Già, sempre in tv. Eppure, la Merlino ha deciso di ridurre un poco la pressione su se stessa. Infatti, lunedì la giornalista non era in studio a L'aria che tira: aveva ceduto la conduzione a Francesco Magnani, che più volte nel recente passato ha sostituito la Merlino. E, secondo quanto si apprende e rilancia TvBlog, la scelta sarebbe definitiva: Magnani al timone ogni lunedì. Oppure il venerdì, il giorno deve ancora essere stabilito (ma non si esclude neppure di lasciare entrambi gli appuntamenti al collega). Insomma, a David Parenzo neppure "una puntatina". Parenzo, infatti, aveva sostituito la Merlino nei giorni in cui conduceva da casa in seguito a un contatto con un positivo al coronavirus. E chissà, forse, in una puntata ci sperava...

"È chiaro un tubo". Parenzo non sa che il microfono è aperto. Una parolina di troppo a L'aria che tira: disastro in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.