Non è l'Arena, cannonata di Dagospia contro Giletti: "Pronto il collegamento dal carcere?", il dramma di Fabrizio Corona

Un calvario infinito per Fabrizio Corona: il prossimo mercoledì, infatti, potrebbe tornare in carcere. I giudici del tribunale di sorveglianza di Milano saranno chiamati a decidere se manetenere il "differimento della pena" per la sua "patologia psichiatrica", concesso in via provvisoria all'ex re dei paparazzi circa un anno fa. Da San Vittore, Corona passò a un istituto di cura vicino a Monza. Insomma, rischia di tornare in galera. Ancora una volta. Attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare, a casa. Corona insomma suda freddo. E fin qui la cronaca, a cui si aggiunge un tagliente titolo di Dagospia per rilanciare la notizia. Dago, infatti, chiosa: "Giletti ha già pronto il collegamento con San Vittore?". Il riferimento, ovvio, è a Massimo Giletti e al suo Non è l'Arena, su La7, dove Fabrizio Corona è stato ospite molte volte, anche in circostanze sorprendenti (e, per lui, controproducenti). L'ultima ospitata, proprio la scorsa domenica.

